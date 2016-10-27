Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 15,1 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 26 жовтня зменшився на 15,1 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 26 жовтня становив 314,0 млн дол., у тому числі у доларах США — 216,0 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 25 жовтня збільшився на 70,5 млн дол.