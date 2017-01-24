Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 46 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 23 січня збільшився на 46 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 23 січня становив 180,6 млн дол., у тому числі у доларах США — 135,2 млн дол.
Як повідомляв УНН, за інформацією на сайті НБУ, офіційний курс гривні на 24 січня встановлено на рівні 27,33 грн/дол.