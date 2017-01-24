Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 46 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 23 января составил 180,6 млн долл., в том числе в долларах США — 135,2 млн долл.

Как сообщал УНН, по информации на сайте НБУ, официальный курс гривны на 24 января установлен на уровне 27,33 грн/долл.