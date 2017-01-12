Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 15,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 11 січня збільшився на 15,8 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 11 січня становив 180,6 млн дол., у тому числі у доларах США — 140,6 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 10 січня збільшився на 23,7 млн дол.