Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 15,8 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 11 січня становив 180,6 млн дол., у тому числі у доларах США — 140,6 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 10 січня збільшився на 23,7 млн дол.