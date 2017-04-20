Обсяг пасажироперевезень у січні-березні збільшився на 1,6% - Держстатистики

За інформацією Держстатистики, за перший квартал цього року, зокрема, збільшилися перевезення авіаційним транспортом – майже на 49% - до 1,9 млн пасажирів, автомобільним – на 0,6% - до 506,3 млн осіб, тролейбусним – на 3,6% - до 262 млн осіб, метрополітенівським – на 5,8% - до 175,6 млн пасажирів.

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Водночас, за даними відомства, у січні-березні зменшилися перевезення залізницею на 2,5% - до 36,5 млн пасажирів, водним – на 43,6% - до 2 тис. осіб та трамвайним транспортом – на 1,8% - до 166,3 млн осіб.