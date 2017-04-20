Объем пассажироперевозок в январе-марте увеличился на 1,6% - Госстатистики

По информации Госстатистики, за первый квартал этого года, в частности, увеличились перевозки авиационным транспортом - почти на 49% - до 1,9 млн пассажиров, автомобильным - на 0,6% - до 506,3 млн человек, троллейбусным - на 3,6 % - до 262 млн человек, метростроевским - на 5,8% - до 175,6 пассажиров.

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В то же время, по данным ведомства, в январе-марте уменьшились перевозки по железной дороге на 2,5% - до 36,5 млн пассажиров, водным - на 43,6% - до 2 тыс. человек и трамвайным транспортом - на 1,8% - до 166,3 млн человек.