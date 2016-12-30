Обсяг експорту Кіровоградщини до країн ЄС становив 96,4 млн дол. США
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-жовтень 2016 р. становив 96,4 млн дол. США, імпорту — 61,6 млн.дол., що відповідно на 31,3% та в 1,7 рази більше порівняно з січнем-жовтнем 2015 р. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ статистики у Кіровоградській області.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з 26 країнами Європейського Союзу.
Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.