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Обстрілював з танка цивільних у Маріуполі: до 12 років засуджено бойовика "днр"

Обстрілював з танка цивільних у Маріуполі: до 12 років засуджено бойовика "днр"

Київ • УНН

 • 394649 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За матеріалами Служби безпеки України до 12 років засуджено бойовика терористичної організації "днр", який з танка обстрілював цивільних у Маріуполі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази злочинів бойовика терористичної організації "днр" на прізвисько "Філ", що дозволило суду посадити його за ґрати на 12 років. Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в СБУ, рашиста вдалося схопити наприкінці квітня неподалік села Рівнопіль Донецької області. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

Вдалося встановити, що чоловік приєднався до терористів ще у 2014 році та воював у "5-й роті 2-го мотострілкового батальйону 7-ї бригади 9-го полку морської піхоти "днр" на посаді кулеметника. Також танкіст був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка", перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2-му взводі 2-ї роти танкового батальйону 9-го полку морської піхоти "народної міліції "днр", а на початку повномасштабного вторгнення рф він офіційно вступив до 8-ї армії окупантів якості оператора-навідника танку Т72.

Цитата

"Суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про підозру призначеному рф очільнику "минздрава Крыма", посаду якого наразі обіймає костянтин скорупський. Справа стосується підлаштування медичної системи окупованого півострова під військові потреби рашистів.

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