Обстрілював з танка цивільних у Маріуполі: до 12 років засуджено бойовика "днр"

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"Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази злочинів бойовика терористичної організації "днр" на прізвисько "Філ", що дозволило суду посадити його за ґрати на 12 років. Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили в СБУ, рашиста вдалося схопити наприкінці квітня неподалік села Рівнопіль Донецької області. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

Вдалося встановити, що чоловік приєднався до терористів ще у 2014 році та воював у "5-й роті 2-го мотострілкового батальйону 7-ї бригади 9-го полку морської піхоти "днр" на посаді кулеметника. Також танкіст був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка", перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2-му взводі 2-ї роти танкового батальйону 9-го полку морської піхоти "народної міліції "днр", а на початку повномасштабного вторгнення рф він офіційно вступив до 8-ї армії окупантів якості оператора-навідника танку Т72.

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"Суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про підозру призначеному рф очільнику "минздрава Крыма", посаду якого наразі обіймає костянтин скорупський. Справа стосується підлаштування медичної системи окупованого півострова під військові потреби рашистів.