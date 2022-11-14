Обстреливал из танка гражданских в Мариуполе: к 12 годам приговорен боевик "днр"

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"Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил", что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет. Следователи СБУ установили, что как оператор-наводчик танка Т72 он произвел по меньшей мере 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в СБУ, рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

Удалось установить, что мужчина присоединился к террористам еще в 2014 году и воевал в "5-й роте 2-го мотострелкового батальона 7-й бригады 9-го полка морской пехоты "днр" на должности пулеметчика. Также танкист занимал должность стрелка в батальон "Сомали", "Чечен", "Пятнашка", находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2-м взводе 2-й роты танкового батальона 9-го полка морской пехоты "народной милиции "днр", а в начале полномасштабного вторжения рф он официально вступил в 8-ю армию оккупантов в качестве оператора-наводчика танка Т72.

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"Суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственное предательство); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)", – сообщили в СБУ.

Напмоним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении назначенному рф руководителю "минздрава Крыма", должность которого сейчас занимает константин скорупский. Дело касается подстройки медицинской системы оккупированного полуострова под военные нужды рашистов.