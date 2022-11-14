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Обстреливал из танка гражданских в Мариуполе: к 12 годам приговорен боевик "днр"

Обстреливал из танка гражданских в Мариуполе: к 12 годам приговорен боевик "днр"

Киев • УНН

 • 394647 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По материалам Службы безопасности Украины к 12 годам приговорен боевик террористической организации "днр", который из танка обстреливал гражданских в Мариуполе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил", что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет. Следователи СБУ установили, что как оператор-наводчик танка Т72 он произвел по меньшей мере 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в СБУ, рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

Удалось установить, что мужчина присоединился к террористам еще в 2014 году и воевал в "5-й роте 2-го мотострелкового батальона 7-й бригады 9-го полка морской пехоты "днр" на должности пулеметчика. Также танкист занимал должность стрелка в батальон "Сомали", "Чечен", "Пятнашка", находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2-м взводе 2-й роты танкового батальона 9-го полка морской пехоты "народной милиции "днр", а в начале полномасштабного вторжения рф он официально вступил в 8-ю армию оккупантов в качестве оператора-наводчика танка Т72.

Цитата

"Суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственное предательство); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)", – сообщили в СБУ.

Напмоним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении назначенному рф руководителю "минздрава Крыма", должность которого сейчас занимает константин скорупский. Дело касается подстройки медицинской системы оккупированного полуострова под военные нужды рашистов.

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