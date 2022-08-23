Обстрілювали житлові будинки на Київщині під час окупації: ще двом військовим рф повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram, інформує УНН.
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«За даними слідства, підозрювані вчиняли злочини на території селищ Бородянка та Макарів Бучанського району Київської області. Під час тимчасової окупації населених пунктів вони застосовували до цивільного населення тортури, мордування, образливе, принижуюче та жорстоке поводження, інші акти насильства, тероризуючи цивільне населення», - йдеться в повідомленні.
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Також, за інформацією прокуратури, російські солдати вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями та не використовувались для військових потреб.
Наразі триває слідство.
Доповнення
Повідомили про підозру трьом російським військовим, які катували та грабували людей на Чернігівщині.