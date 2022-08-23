Обстреливали жилые дома в Киевской области во время оккупации: еще двум военным рф сообщено о подозрении

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«По данным следствия, подозреваемые совершали преступления на территории поселков Бородянка и Макаров Бучанского района Киевской области. Во время временной оккупации населенных пунктов они применяли к гражданскому населению пытки, истязания, оскорбительное, унижающее и жестокое обращение, другие акты насилия, терроризируя гражданское население», - говорится в сообщении.

Детали

Также, по информации прокуратуры, российские солдаты совершали мародерство и неоднократно совершали обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями и не использовались для военных нужд.

В настоящее время продолжается следствие.

Дополнение

Сообщили о подозрении трем российским военным, которые пытали и грабили людей на Черниговщине.