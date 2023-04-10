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Обстріляв кіоск у Києві через сварку з продавцем: чоловіка затримали

Обстріляв кіоск у Києві через сварку з продавцем: чоловіка затримали

Київ • УНН

 • 644189 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який у Києві здійснив кілька пострілів у бік торгового кіоску, де в цей момент перебували люди. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Цитата

«До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янська невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, у якому перебували громадяни. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники столичного главку», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час відпрацювання інформації про злочин поліцейські встановили, що між фігурантом та продавцем магазину виник словесний конфлікт, після чого правопорушник пішов, а за декілька хвилин повернувся зі зброєю. Зловмисник почав нецензурно висловлюватись у бік опонента та здійснив кілька пострілів в кіоск. На щастя, ніхто із відвідувачів не постраждав.

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Правоохоронці опитали свідків злочину та оглянули місце події, звідки вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62. Співробітники кримінальної поліції Солом’янського управління поліції спільно із оперативниками та аналітиками столичного главку встановили особу нападника та адресу його проживання.

«За силової підтримки спецпризначенців КОРД поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Правопорушника слідчі затримали та вилучили з оселі зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину», - інформує поліція.

Окрім того, слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

«За процесуального погодження Солом’янської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

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