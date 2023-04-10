Обстрелял киоск в Киеве из-за ссоры с продавцом: мужчину задержали

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«В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Соломенская неизвестный мужчина обстрелял торговый киоск, в котором находились граждане. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и оперативники столичного главка», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время отработки информации о преступлении полицейские установили, что между фигурантом и продавцом магазина возник словесный конфликт, после чего правонарушитель ушел, а через несколько минут вернулся с оружием. Злоумышленник начал нецензурно выражаться в сторону оппонента и произвел несколько выстрелов в киоск. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

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Правоохранители опросили свидетелей преступления и осмотрели место происшествия, откуда изъяли три патрона и две гильзы калибра 7,62. Сотрудники криминальной полиции Соломенского управления полиции совместно с оперативниками и аналитиками столичного главка установили личность нападавшего и адрес его проживания.

«При силовой поддержке спецназовцев КОРД полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины. Правонарушителя следователи задержали и изъяли из дома оружие, патроны и одежду, в которой был злоумышленник в момент совершения преступления», - информирует полиция.

Кроме того, следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

«При процессуальном согласовании Соломенской окружной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы», - говорится в сообщении.