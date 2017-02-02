Обстріли в Авдіївці тривають - М.Магомедов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Авдіївці не вдалося відновити вводи, незважаючи на колосальні зусилля всіх учасників процесу-не було обіцяної тиші. Обстріли тривали і тривають. Про це написав Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у Facebook, передає УНН.
“З хорошого: багато дзвінків з пропозицією допомоги, прийшла гуманітарна допомога від колег з Маріуполя: дизпаливо, вода, продукти, дізельгенератори- все передано в розпорядження ВГА і МНС,” — написав він.
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Також М.Магомедов зазначив, що найближчим часом у Авдіївці очікують будматеріали на відновлення постраждалих від сьогоднішнього обстрілу будинків.
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“Найважливіше на сьогодні- не опускати руки, а коли ти розумієш, що ти не один, що тобі допомагають друзі, колеги, знайомі і незнайомі люди зі всієї країни, сил стає більше,” — додав він.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці знову розпочалися обстріли. Станом на 19.00 до поліції Донеччини надійшло 16 повідомлень, з них 9 — стосувалися наслідків обстрілів.