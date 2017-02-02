Обстрелы в Авдеевке продолжаются - М.Магомедов

"Из хорошего: много звонков с предложением помощи, пришла гуманитарная помощь от коллег из Мариуполя: дизтопливо, вода, продукты, дизельгенераторы- все передано в распоряжение ВГА и МЧС", - написал он.

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Также М.Магомедов отметил, что в ближайшее время в Авдеевке ожидают стройматериалы на восстановление пострадавших от сегодняшнего обстрела домов.

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"Самое важное на сегодня-не опускать руки, а когда ты понимаешь, что ты не один, что тебе помогают друзья, коллеги, знакомые и незнакомые люди со всей страны, сил становится больше", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Авдеевке снова начались обстрелы. По состоянию на 19.00 в полицию Донетчины поступило 16 сообщений, из них 9 - касались последствий обстрелов.