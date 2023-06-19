Обстріли Сумщини: дві жінки отримали поранення

Цитата

«Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримали 2 цивільні особи (жінки), одну з діагнозом осколкове поранення плеча доставлено до медичного закладу, другій надано медичну допомогу на місці. Також внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові домоволодіння. також пошкоджено приватне житлове домоволодіння».

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