Обстрелы Сумщины: две женщины получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Во время обстрелов Великописаревской общины Сумской области две женщины получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
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«Вследствие одного из артобстрелов ранения получили 2 гражданских лица (женщины), одну с диагнозом осколочное ранение плеча доставлен в медицинское учреждение, второй оказана медицинская помощь на месте. Также в результате обстрела повреждены два частных жилых домовладения. также повреждено частное жилое домовладение».
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