Обстрелы Сумщины: две женщины получили ранения

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«Вследствие одного из артобстрелов ранения получили 2 гражданских лица (женщины), одну с диагнозом осколочное ранение плеча доставлен в медицинское учреждение, второй оказана медицинская помощь на месте. Также в результате обстрела повреждены два частных жилых домовладения. также повреждено частное жилое домовладение».

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