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Обстріли Костянтинівки та Торецька: відкриті кримінальні провадження через загибель шістьох та поранення 12 цивільних

Обстріли Костянтинівки та Торецька: відкриті кримінальні провадження через загибель шістьох та поранення 12 цивільних

Київ • УНН

 • 755616 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Шестеро загиблих та дванадцять поранених через обстріли армією рф Донеччини. Донецька обласна прокуратура повідомила, що розпочато розслідування, пише УНН.

Здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Деталі

2 квітня 2023 року окупаційні війська РФ обстріляли м. Костянтинівку і м. Торецьк. За попередніми даними, вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню «Ураган» і «Град», а також ракетами С-300 та артилерією.

Вночі у Торецьку снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом.

Цього ж дня у Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних мешканців – троє жінок та троє чоловіків віком від 47 до 65 років. Ще восьмеро громадян зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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