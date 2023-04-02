Обстріли Костянтинівки та Торецька: відкриті кримінальні провадження через загибель шістьох та поранення 12 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Шестеро загиблих та дванадцять поранених через обстріли армією рф Донеччини. Донецька обласна прокуратура повідомила, що розпочато розслідування, пише УНН.
Здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Деталі
2 квітня 2023 року окупаційні війська РФ обстріляли м. Костянтинівку і м. Торецьк. За попередніми даними, вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню «Ураган» і «Град», а також ракетами С-300 та артилерією.
Вночі у Торецьку снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом.
Цього ж дня у Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних мешканців – троє жінок та троє чоловіків віком від 47 до 65 років. Ще восьмеро громадян зазнали поранень різного ступеню тяжкості.