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Обстріл з гранатомета патрульної поліції Рівного кваліфікували як хуліганство

Обстріл з гранатомета патрульної поліції Рівного кваліфікували як хуліганство

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 березня. УНН. За фактом обстрілу приміщення патрульної поліції Рівного порушене кримінальне провадження за ч.4 296 статті Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням спеціальних вибухових речовин). Про це на спеціальний прес-конференції повідомив заступник начальника управління Нацполіції в Рівненській області Олександр Панасюк, передає УНН.

За його словами, основна версія — дестабілізація ситуації.

“Поблизу відстріляного гранатомета РПГ-22 знайшли записку, але що в ній — не можу розголошувати через таємницю слідства”, — зазначив Олександр Панасюк.

Як повідомляв УНН, цієї ночі невідомі обстріляли управління патрульної поліції Рівного. На місці знайшли тубус від протитанкового гранатомета РПГ-22. Ніхто не постраждав. Вибухом пошкоджене гаражне приміщення, де облаштували тренажерний зал.

Українські Національні Новини

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