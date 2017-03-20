Обстріл з гранатомета патрульної поліції Рівного кваліфікували як хуліганство
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 20 березня. УНН. За фактом обстрілу приміщення патрульної поліції Рівного порушене кримінальне провадження за ч.4 296 статті Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням спеціальних вибухових речовин). Про це на спеціальний прес-конференції повідомив заступник начальника управління Нацполіції в Рівненській області Олександр Панасюк, передає УНН.
За його словами, основна версія — дестабілізація ситуації.
“Поблизу відстріляного гранатомета РПГ-22 знайшли записку, але що в ній — не можу розголошувати через таємницю слідства”, — зазначив Олександр Панасюк.
Як повідомляв УНН, цієї ночі невідомі обстріляли управління патрульної поліції Рівного. На місці знайшли тубус від протитанкового гранатомета РПГ-22. Ніхто не постраждав. Вибухом пошкоджене гаражне приміщення, де облаштували тренажерний зал.