Обстрел из гранатомета патрульной полиции в Ровно квалифицировали как хулиганство

По его словам, основная версия - дестабилизация ситуации.

"Вблизи отстреленного гранатомета РПГ-22 нашли записку, но что в ней - не могу разглашать в интересах следствия", - отметил Александр Панасюк.

Как сообщал УНН, этой ночью неизвестные обстреляли управление патрульной полиции в Ровно. На месте нашли тубус от противотанкового гранатомета РПГ-22 . Никто не пострадал. Взрывом повреждено гаражное помещение, где обустроили тренажерный зал.