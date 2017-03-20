Обстрел из гранатомета патрульной полиции в Ровно квалифицировали как хулиганство

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 27016 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 63640 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 48790 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 223262 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 123731 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 117851 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 178567 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 115139 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105211 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103777 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 191114 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 111842 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 81481 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 73906 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 69385 просмотра
публикации

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 7546 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 27025 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 63656 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 69403 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 223277 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 4052 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14946 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21971 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 73934 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 81505 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Обстрел из гранатомета патрульной полиции в Ровно квалифицировали как хулиганство

Обстрел из гранатомета патрульной полиции в Ровно квалифицировали как хулиганство

Киев • УНН

 • 12618 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 20 марта. УНН. По факту обстрела помещения патрульной полиции в Ровно возбуждено уголовное производство по ч.4 296 статьи Уголовного кодекса (хулиганство с применением специальных взрывчатых веществ). Об этом на специальной пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк, передает УНН.

По его словам, основная версия - дестабилизация ситуации.

"Вблизи отстреленного гранатомета РПГ-22 нашли записку, но что в ней - не могу разглашать в интересах следствия", - отметил Александр Панасюк.

Как сообщал УНН, этой ночью неизвестные обстреляли управление патрульной полиции в Ровно. На месте нашли тубус от противотанкового гранатомета РПГ-22 . Никто не пострадал. Взрывом повреждено гаражное помещение, где обустроили тренажерный зал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Bitcoin
$82,052.00
Золото
$3,132.34
Tesla
$266.93
Brent
$69.95
S&P 500
$5,456.36
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,782.10