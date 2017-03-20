Обстрел из гранатомета патрульной полиции в Ровно квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 марта. УНН. По факту обстрела помещения патрульной полиции в Ровно возбуждено уголовное производство по ч.4 296 статьи Уголовного кодекса (хулиганство с применением специальных взрывчатых веществ). Об этом на специальной пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк, передает УНН.
По его словам, основная версия - дестабилизация ситуации.
"Вблизи отстреленного гранатомета РПГ-22 нашли записку, но что в ней - не могу разглашать в интересах следствия", - отметил Александр Панасюк.
Как сообщал УНН, этой ночью неизвестные обстреляли управление патрульной полиции в Ровно. На месте нашли тубус от противотанкового гранатомета РПГ-22 . Никто не пострадал. Взрывом повреждено гаражное помещение, где обустроили тренажерный зал.