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Обстріл польського консульства вигідний Росії - Луцька міська рада

Обстріл польського консульства вигідний Росії - Луцька міська рада

Київ • УНН

 • 8976 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Депутати Луцької міської ради просять СБУ та МВС ретельно розслідувати обстріл консульства Польщі. За це рішення проголосували 33 депутати під час сесії міськради, передає кореспондент УНН.

Депутати довго сперечалися, чи вносити в текст звернення пункт, що до обстрілу причетна Російська Федерація. Депутат Павло Данильчук зауважив — інцидент слід розцінювати як чергову провокацію спецслужб країни-агресора.

“Чому ми боїмося вказати про це у зверненні? Про російський слід говорять у Луцьку всі”, — зазначив депутат.

Зрештою, депутати Луцької міськради внесли до звернення пункт, що обстріл консульства міг бути спланований представникам спецслужб РФ.

Водночас текст звернення Луцької міської ради надішлють Польським містам-партнерам: Люблін, Ольштин, Жешув, Торунь, Замость, Білосток, Холм.

Нагадаємо, 29 березня прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо обстрілу консульства у Луцьку.

Українські Національні Новини

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