Обстріл польського консульства вигідний Росії - Луцька міська рада

Депутати довго сперечалися, чи вносити в текст звернення пункт, що до обстрілу причетна Російська Федерація. Депутат Павло Данильчук зауважив — інцидент слід розцінювати як чергову провокацію спецслужб країни-агресора.

“Чому ми боїмося вказати про це у зверненні? Про російський слід говорять у Луцьку всі”, — зазначив депутат.

Зрештою, депутати Луцької міськради внесли до звернення пункт, що обстріл консульства міг бути спланований представникам спецслужб РФ.

Водночас текст звернення Луцької міської ради надішлють Польським містам-партнерам: Люблін, Ольштин, Жешув, Торунь, Замость, Білосток, Холм.

Нагадаємо, 29 березня прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо обстрілу консульства у Луцьку.