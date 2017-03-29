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Обстрел польского консульства выгодный России - Луцкий городской совет

Обстрел польского консульства выгодный России - Луцкий городской совет

Киев • УНН

 • 8966 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 29 марта. УНН. Депутаты Луцкого городского совета просят СБУ и МВД тщательно расследовать обстрел консульства Польши. За это решение проголосовали 33 депутата во время сессии горсовета, передает корреспондент УНН.

Депутаты долго спорили, вносить ли  в текст обращения пункт, к обстрелу причастна Российская Федерация. Депутат Павел Данильчук отметил - инцидент следует расценивать как очередную провокацию спецслужб страны-агрессора.

"Почему мы боимся указать об этом в обращении? О российском следе говорят в Луцке все ", - отметил депутат.

В конце концов, депутаты Луцкого горсовета внесли в обращение пункт, обстрел консульства мог быть спланирован представителям спецслужб РФ.

В то же время текст обращения Луцкого городского совета направят Польским городам-партнерам: Люблин, Ольштын, Жешув, Торунь, Замость, Белосток, Холм.

Напомним, 29 марта прокуратура Польши начала расследование обстрела консульства в Луцке .

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