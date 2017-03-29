Обстрел польского консульства выгодный России - Луцкий городской совет
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 марта. УНН. Депутаты Луцкого городского совета просят СБУ и МВД тщательно расследовать обстрел консульства Польши. За это решение проголосовали 33 депутата во время сессии горсовета, передает корреспондент УНН.
Депутаты долго спорили, вносить ли в текст обращения пункт, к обстрелу причастна Российская Федерация. Депутат Павел Данильчук отметил - инцидент следует расценивать как очередную провокацию спецслужб страны-агрессора.
"Почему мы боимся указать об этом в обращении? О российском следе говорят в Луцке все ", - отметил депутат.
В конце концов, депутаты Луцкого горсовета внесли в обращение пункт, обстрел консульства мог быть спланирован представителям спецслужб РФ.
В то же время текст обращения Луцкого городского совета направят Польским городам-партнерам: Люблин, Ольштын, Жешув, Торунь, Замость, Белосток, Холм.
Напомним, 29 марта прокуратура Польши начала расследование обстрела консульства в Луцке .