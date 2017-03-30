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Обшуки в НБУ проводились щодо питань "Платинум банку" — САП

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Слідчі дії у Національному банку України проводилися в рамках кримінального провадження щодо завищення ліквідності фінансових установ, в тому числі “Платинум банку”. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

“Це (слідчі дії у НБУ — ред.) пов’язано із зловживаннями, в тому числі і за питаннями діяльності "Платинум банку", оскільки слідство перевіряє версію щодо умисного завищення ліквідності і заниження економічних ризиків, які є в тих чи інших фінансових установах, в тому числі і „Платинум банку“”, — сказав Н.Холодницький.

Він зазначив, що працівники НБУ більшість документів надали самі.

“Зараз слідство триває”, — сказав Н.Холодницький.

Як повідомляв раніше УНН, 29 березня у Національному банку України детективи НАБУ проводили обшуки.

Дозвіл на проведення слідчих дій надав Солом’янський районний суду Києва.

Раніше повідомлялось, що “Платинум банк” намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним. Не останню роль зіграла у цьому заступник голови НБУ К.Рожкова, яка раніше була головою правління “Платинум банку”.

“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману, королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона „віджимає“ для нього банк „Михайлівський“ у власника мережі „Ельдорадо“ Віктора Поліщука”, — написав у Facebook О.Дубинський.

При цьому він пов’язує переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка саме зі спробою заволодіти кредитним портфелем банку “Михайлівський”. За його словами, затримання І.Дорошенка ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.

“У "Платинум банку" постійно "рвалися" нормативи через недостатність капіталу і погану ліквідність. У свою чергу активи "Михайлівського", що представляють собою споживчі кредити, видані через мережу "Ельдорадо", могли цю проблему швидко вирішити”, — пояснив він.

Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.

За словами екс-голови правління банку “Михайлівський” І.Дорошенка, визнання банку неплатоспроможним було повною несподіванкою для нього.

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