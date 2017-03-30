Обыски в НБУ проводились по вопросам "Платинум банка" - САП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54670 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105689 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162765 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119552 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118408 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113570 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104966 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155509 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Обыски в НБУ проводились по вопросам "Платинум банка" - САП

Обыски в НБУ проводились по вопросам "Платинум банка" - САП

Киев  •  УНН

 • 17769 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Следственные действия в Национальном банке Украины проводились в рамках уголовного производства относительно завышения ликвидности финансовых учреждений, в том числе "Платинум банка". Об этом журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

"Это (следственные действия в НБУ - ред.) связано со злоупотреблениями, в том числе и по вопросами деятельности "Платинум банка", поскольку следствие проверяет версию о преднамеренном завышении ликвидности и занижении экономических рисков, которые есть в тех или иных финансовых учреждениях, в том числе и "Платинум банка"", - сказал Н.Холодницкий.

Он отметил, что работники НБУ большинство документов предоставили сами.

"Сейчас следствие продолжается", - сказал Н.Холодницкий.

Как сообщал ранее УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.

Разрешение на проведение следственных действий предоставил Соломенский районный суд Киева.

Ранее сообщалось, что "Платинум банк" пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Не последнюю роль сыграла в этом заместитель председателя НБУ К.Рожкова, которая ранее была председателем правления "Платинум банка".

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману, королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Facebook О.Дубинский.

При этом он связывает преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

"В "Платинум банке" постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохую ликвидность. В свою очередь активы "Михайловского", представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо", могли эту проблему быстро решить", - пояснил он.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" было признано неплатежеспособным, после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.

По словам экс-председателя правления банка "Михайловский" И.Дорошенко, признании банка неплатежеспособным было полной неожиданностью для него.

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