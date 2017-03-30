Обыски в НБУ проводились по вопросам "Платинум банка" - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Следственные действия в Национальном банке Украины проводились в рамках уголовного производства относительно завышения ликвидности финансовых учреждений, в том числе "Платинум банка". Об этом журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Это (следственные действия в НБУ - ред.) связано со злоупотреблениями, в том числе и по вопросами деятельности "Платинум банка", поскольку следствие проверяет версию о преднамеренном завышении ликвидности и занижении экономических рисков, которые есть в тех или иных финансовых учреждениях, в том числе и "Платинум банка"", - сказал Н.Холодницкий.
Он отметил, что работники НБУ большинство документов предоставили сами.
"Сейчас следствие продолжается", - сказал Н.Холодницкий.
Как сообщал ранее УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.
Разрешение на проведение следственных действий предоставил Соломенский районный суд Киева.
Ранее сообщалось, что "Платинум банк" пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Не последнюю роль сыграла в этом заместитель председателя НБУ К.Рожкова, которая ранее была председателем правления "Платинум банка".
"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману, королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых и одной плановой) проверок - она "отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Facebook О.Дубинский.
При этом он связывает преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.
"В "Платинум банке" постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохую ликвидность. В свою очередь активы "Михайловского", представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо", могли эту проблему быстро решить", - пояснил он.
Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" было признано неплатежеспособным, после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.
По словам экс-председателя правления банка "Михайловский" И.Дорошенко, признании банка неплатежеспособным было полной неожиданностью для него.