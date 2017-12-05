Обшуки у Саакашвілі: поблизу будинку зібралися люди, політика помітили на даху
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За місцем проживання екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у центрі Києва зібралися люди, самого Саакашвілі помітили на даху будинку, передає кореспондент УНН.
М.Саакшвілі помітили на даху будівлі, до нього сьогодні прийшли з обшуками, ГПУ за підтримки СБУ проводить слідчі дії.
Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".
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Біля будівлі в центрі Києва перебуває багато спецпризначенців. У будівлю не пускають ні журналістів, ні адвокатів, ні соратників політика.
Як повідомив у коментарі УНН нардеп Віктор Чумак, який перебуває на місці, станом на 9:00 він не міг сказати, де перебуває Саакашвілі.
"Я не можу сказати, де сам пан Саакашвілі, тому що мене у квартиру не пускають, не пускають у квартиру і адвоката, і що там відбувається, я не знаю", - зазначив В.Чумак, додавши, що "там не присутній представник підзахисного".
Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснює спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.