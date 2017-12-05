Обыски у Саакашвили: возле дома собрались люди, политика заметили на крыше
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Саакашвили в центре Киева собрались люди, самого Саакашвили заметили на крыше дома, передает корреспондент УНН.
М.Саакшвили заметили на крыше здания. К нему сегодня пришли с обысками, ГПУ при поддержке СБУ проводит следственные действия.
Обыск проводят с привлечением спецподразделения Службы безопасности "Альфа".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыски у Саакашвили: в ГПУ подтвердили проведение следственных действий при поддержке СБУ
У здания в центре Киева находится много спецназовцев. В здание не пускают ни журналистов, ни адвокатов, ни соратников политика.
Как сообщил УНН в комментарии нардеп Виктор Чумак, который находится на месте, по состоянию на 9:00 он не мог сказать, где находится Саакашвили.
"Я не могу сказать, где сам господин Саакашвили, потому что меня в квартиру не пускают, не пускают в квартиру и адвоката, и что там происходит, я не знаю", - отметил В.Чумак, добавив, что "там не присутствует представитель подзащитного".
Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа"
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.