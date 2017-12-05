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Обшуки у Саакашвілі: чоловік поблизу будинку облився схожою на бензин рідиною

Обшуки у Саакашвілі: чоловік поблизу будинку облився схожою на бензин рідиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Один з присутніх поблизу будинку на вулиці Костьольній у центрі Києва, де за місцем проживання екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі проводять слідчі дії ГПУ за підтримки СБУ, облився схожою на бензин рідиною та намагався облити тих, хто поблизу, передає кореспондент УНН.

Поблизу місця інциденту чути сильний запах бензину.

Також палили фаєри і кидали петарди. 

Правоохоронці намагаються витіснити активістів з вулиці Костьольної.

До Саакашвілі сьогодні зранку прийшли з обшуками, ГПУ за підтримки СБУ проводить слідчі дії. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Біля будівлі в центрі Києва перебуває багато спецпризначенців. 

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснює спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.

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