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Обыски у Саакашвили: человек возле дома облился похожей на бензин жидкостью

Обыски у Саакашвили: человек возле дома облился похожей на бензин жидкостью

Киев  •  УНН

 • 11480 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Один из присутствующих возле дома на улице Костельной в центре Киева, где по месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили проводят следственные действия ГПУ при поддержке СБУ, облился похожей на бензин жидкостью и пытался облить тех, кто рядом, передает корреспондент УНН.

Вблизи места инцидента чувствуется сильный запах бензина.

Также жгли файеры и бросали петарды.

Правоохранители пытаются вытеснить активистов с улицы Костьольной.

К Саакашвили сегодня утром пришли с обысками, ГПУ при поддержке СБУ проводит следственные действия. Обыск проводят с привлечением спецподразделения Службы безопасности "Альфа".

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У здания в центре Киева находится много спецназовцев.

Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа" .

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.

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