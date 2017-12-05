Обыски у Саакашвили: человек возле дома облился похожей на бензин жидкостью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Один из присутствующих возле дома на улице Костельной в центре Киева, где по месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили проводят следственные действия ГПУ при поддержке СБУ, облился похожей на бензин жидкостью и пытался облить тех, кто рядом, передает корреспондент УНН.
Вблизи места инцидента чувствуется сильный запах бензина.
Также жгли файеры и бросали петарды.
Правоохранители пытаются вытеснить активистов с улицы Костьольной.
К Саакашвили сегодня утром пришли с обысками, ГПУ при поддержке СБУ проводит следственные действия. Обыск проводят с привлечением спецподразделения Службы безопасности "Альфа".
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У здания в центре Киева находится много спецназовцев.
Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа" .
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.