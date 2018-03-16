Обшуки у "Новій пошті": один із співвласників розповів подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Один із співвласників "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, коментуючи обшуки в офісах команії, заявив, що слідчі дії були проведені і в його кабінеті, передає УНН.
"...в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові проводиться обшук представниками Генеральної прокуратури України. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер", - написав Поперешнюк у Facebook.
Нагадаємо, 16 березня у рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ “Нова пошта” в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро.