Обыски в "Новой почте": один из совладельцев рассказал подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Один из совладельцев "Новой почты" Владимир Поперешнюк, комментируя обыски в офисах комании, заявил, что следственные действия были проведены и в его кабинете, передает УНН.
"... в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер", - написал Поперешнюк в Facebook.
Напомним, 16 марта в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.