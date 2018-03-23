Обшуки у Харківській міськраді: стали відомі подробиці
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.
“Метою цих обшуків було відшукання інформації, документів, які стосуються реконструкції спортивних маданчиків по місту Харкову. Зараз досудове розслідування знаходиться в активній стадії і багато інформації, щодо точних сум і так далі я повідомити не можу. Єдине, зазначу, обшуки проводилися не тільки у кабінетах міських чиновників, а й у їх помешканнях та автівках”, — розповіла В.Дубовик.
У мерії кореспонденту УНН коментувати обшуки відмовилися.
Нагадаємо, 23 березня в Харківській міськраді співробітники прокуратури, Служби безпеки та Нацполіції проводять обшуки.
Слідчі дії проходять в рамках кримінального провадження за ст.191 КК України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в складі групи осіб).