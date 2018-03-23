Обыски в Харьковском горсовете: стали известны подробности

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 2242 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10666 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 57275 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70918 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101520 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108903 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116409 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132900 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Обыски в Харьковском горсовете: стали известны подробности

Обыски в Харьковском горсовете: стали известны подробности

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители проводят обыски в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

“Целью этих обысков было отыскания информации, документов, касающихся реконструкции спортивных маданчикив по городу Харькову. Сейчас досудебное расследование находится в активной стадии и много информации, по точных суммам и т.д. я сообщить не могу. Единственное, отмечу, обыски проводились не только в кабинетах городских чиновников, но и в их домах и автомобилях”, — рассказала В.Дубовик.

В мэрии корреспонденту УНН комментировать обыски отказались.

Напомним, 23 марта в Харьковском горсовете сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Нацполиции проводят обыски.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в составе группы лиц).

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