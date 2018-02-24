Маріуполець під час сварки вистрелив своїй подрузі у живіт
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 лютого. УНН. До правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів про те, що під час огляду 33-річної жительки Маріуполя були виявлені тілесні ушкодження, характерні травмам, отриманим від пострілу з травматичного зброї. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
“Перевіряючи отриману інформацію і коло знайомих потерпілої, поліцейські встановили 30-річного жителя Кальміуського району, вдома у якого під час огляду житла був виявлений газовий пістолет RG-88, перероблений під стрільбу гумовими кулями, і шість гумових набоїв калібру 9 мм. Свій арсенал чоловік ховав у фасаді стіни будинку”, – зазначають у прес-службі Центрального відділу поліції.
За словами затриманого, з потерпілою у нього виник словесний конфлікт. Слова жінки сильно образили зловмисника. Перебуваючи під дією алкоголю, він вистрілив їй в живіт з пістолета. Як пояснив чоловік, зброю він придбав 4 роки тому для самооборони.
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Зараз здоров'ю і життю жінки нічого не загрожує. Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Коростишеві невідомі на мотоциклі стріляли у місцевого 29-річного підприємця.