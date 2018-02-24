Мариуполец во время ссоры выстрелил своей подруге в живот
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. К правоохранителям поступило сообщение от врачей о том, что во время осмотра 33-летней жительницы Мариуполя были обнаружены телесные повреждения, характерные травмам, полученным от выстрела из травматического оружия. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
“Проверяя полученную информацию и круг знакомых потерпевшей, полицейские установили 30-летнего жителя Кальмиусского района, дома у которого при обыске был обнаружен газовый пистолет RG-88, переделанный под стрельбу резиновыми пулями, и шесть резиновых патронов калибра 9 мм. Свой арсенал мужчина прятал в фасаде стены дома”, – отмечают в пресс-службе полиции.
По словам задержанного, отдыхая в компании с потерпевшей, у них возник словесный конфликт. Слова женщины сильно обидели злоумышленника. Находясь под действием алкоголя, он выстрелил ей в живот из пистолета. Как пояснил мужчина, оружие он приобрел 4 года назад для самообороны.
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В настоящее время здоровью и жизни женщины ничего не угрожает. Сейчас стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Коростышеве неизвестные на мотоцикле стреляли в местного 29-летнего предпринимателя.