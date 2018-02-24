Мариуполец во время ссоры выстрелил своей подруге в живот

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61636 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74398 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77187 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106791 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100262 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111485 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Мариуполец во время ссоры выстрелил своей подруге в живот

Мариуполец во время ссоры выстрелил своей подруге в живот

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. К правоохранителям поступило сообщение от врачей о том, что во время осмотра 33-летней жительницы Мариуполя были обнаружены телесные повреждения, характерные травмам, полученным от выстрела из травматического оружия. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

“Проверяя полученную информацию и круг знакомых потерпевшей, полицейские установили 30-летнего жителя Кальмиусского района, дома у которого при обыске был обнаружен газовый пистолет RG-88, переделанный под стрельбу резиновыми пулями, и шесть резиновых патронов калибра 9 мм. Свой арсенал мужчина прятал в фасаде стены дома”, – отмечают в пресс-службе полиции.

По словам задержанного, отдыхая в компании с потерпевшей, у них возник словесный конфликт. Слова женщины сильно обидели злоумышленника. Находясь под действием алкоголя, он выстрелил ей в живот из пистолета. Как пояснил мужчина, оружие он приобрел 4 года назад для самообороны.

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В настоящее время здоровью и жизни женщины ничего не угрожает. Сейчас стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Коростышеве неизвестные на мотоцикле стреляли в местного 29-летнего предпринимателя.

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