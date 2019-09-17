Обрано нового голову КСУ та його заступника: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Заступником Голови Конституційного Суду України було обрано Сергія Головатого, передає УНН із посиланням на повідомлення КСУ у Facebook.
“На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Раніше цього ж дня Конституційний Суд України звільнив Голову Конституційного Суду України Наталю Шапталу з посади судді Конституційного Суду України відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі подання нею заяви про відставку”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно до пункту 6 статті 33 Закону України “Про Конституційний Суд України” Голову Конституційного Суду України обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням, відзначили у КСУ.
Додамо, що Олександра Тупицького було призначено суддею Конституційного Суду України у травні 2013 року за квотою Президента України. Присягу Олександр Тупицький склав 15 травня 2013 року.
"Заступником Голови Конституційного Суду України було обрано Сергія Головатого. Згідно зі статтею 34 Закону України “Про Конституційний Суд України” заступника Голови Конституційного Суду України обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням", - йдеться у повідомленні.
Сергія Головатого було призначено суддею Конституційного Суду України у лютому 2018 року за квотою Президента України. Присягу Сергій Головатий склав 2 березня 2018 року, повідомили у КСУ.
Нагадаємо, Наталю Шапталу було звільнено з посади голови Конституційного суду України. Таке рішення було прийнято на засіданні Конституційного суду України.