Избрано нового главу КСУ и его заместителя: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 года главой Конституционного Суда Украины избрано судью Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Заместителем главы Конституционного Суда Украины был избран Сергей Головатый, передает УНН со ссылкой на сообщение КСУ в Facebook.
"На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 года главой Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил главу Конституционного Суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании представления ею заявления об отставке", - говорится в сообщении.
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" глава Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием, отметили в КСУ.
Добавим, что Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины в мае 2013 года по квоте Президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принес 15 мая 2013 года.
"Заместителем главы Конституционного Суда Украины был избран Сергй Головатый. Согласно статье 34 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" заместителя главы Конституционного Суда Украины избираются по предложению главы Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием", - говорится в сообщении.
Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 года по квоте Президента Украины. Присягу Сергей Головатый принес 2 марта 2018 года, сообщили в КСУ.
Напомним, Наталью Шапталу было уволено с должности главы Конституционного суда Украины. Такое решение было принято на заседании Конституционного суда Украины.