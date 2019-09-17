Избрано нового главу КСУ и его заместителя: что известно

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56992 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111084 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102934 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110019 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119541 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148224 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 года главой Конституционного Суда Украины избрано судью Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Заместителем главы Конституционного Суда Украины был избран Сергей Головатый, передает УНН со ссылкой на сообщение КСУ в Facebook.

"На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 года главой Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил главу Конституционного Суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании представления ею заявления об отставке", - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" глава Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием, отметили в КСУ.

Добавим, что Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины в мае 2013 года по квоте Президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принес 15 мая 2013 года.

"Заместителем главы Конституционного Суда Украины был избран Сергй Головатый. Согласно статье 34 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" заместителя главы Конституционного Суда Украины избираются по предложению главы Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием", - говорится в сообщении.

Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 года по квоте Президента Украины. Присягу Сергей Головатый принес 2 марта 2018 года, сообщили в КСУ.

Напомним, Наталью Шапталу было уволено с должности главы Конституционного суда Украины. Такое решение было принято на заседании Конституционного суда Украины.

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