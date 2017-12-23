Обрання запобіжного заходу заступнику голови Запорізької облради: прокуратура заявила про тиск на суд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Червонозаводському суді Харкова, де сьогодні, 23 грудня, обирають запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради та його брату, після оголошеної перерви засідання так і не поновилося. Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає УНН.
Зазначається, що під час оголошеної перерви до кабінету судді Віктора Єжова, який мав обирати запобіжний захід братам Марченкам, зайшов народний депутат від "Самопомочі" Тарас Пастух.
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"За нашою інформацією доки у судовому засіданні перерва, один з народних депутатів пан Тарас Пастух заходив до кабінету судді Єжова і перебував там близько 15 хвилин. Таку поведінку народних обранців прокуратура розцінює як спробу тиску на суд і вважає її неприпустимою", - заявили у прокуратурі Харківської області.
Нагадаємо, Марченка, його брата та директора одного з комунальних підприємств Мелітополя підозрюють у проведенні фіктивних тендерів. За даними досудового розслідування прокуратури Харківської області, бюджетам Запоріжжя та Мелітополя завдані збитки у розмірі 87 млн грн.