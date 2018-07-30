Обрання радників для об'єктів великої приватизації стартує цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Фонді державного майна України у понеділок і вівторок, 30 і 31 липня, відбудуться конкурси, за результатами яких будуть відібрані радники перших шести компаній зі списку "великої приватизації". Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Фонд державного майна України 30-31 липня 2018 року обере на конкурсній основі радників з питань приватизації перших шести об’єктів з переліку "великої приватизації", який затвердив уряд України", - повідомив Саєнко.
За його словами, першими будуть підприємства ПАТ “Одеський припортовий завод”, ПрАТ “Президент Готель”, ПрАТ “Індар”, ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, ДП “Завод Електроважмаш” й ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська”.
”Прозорість діяльності робочої групи, відкриті заходи з потенційними учасниками конкурсу по відбору радників, де були надані всі вичерпні відповіді, забезпечили участь у конкурсі низки потужних компаній. Саме ці компанії будуть працювати над залученням стратегічних інвесторів. Подальша доля підприємств, в певній мірі, залежить від успішності роботи радників”, - сказав Саєнко.
З його слів, наступним кроком, вже невдовзі, буде оголошення другої хвилі конкурсів із залучення радників на інші компанії з переліку "великої приватизації".
Нагадаємо, ФДМУ завершив прийом заявок від радників для шести об’єктів великої приватизації.