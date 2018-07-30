Избрание советников для объектов большой приватизации стартует на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Фонде государственного имущества Украины в понедельник и вторник, 30 и 31 июля, состоятся конкурсы, по результатам которых будут отобраны советники первых шести компаний из списка "большой приватизации". Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Фонд государственного имущества Украины 30-31 июля 2018 года выберет на конкурсной основе советников по вопросам приватизации первых шести объектов из перечня "большой приватизации", который утвердило правительство Украины", - сообщил Саенко.
По его словам, первыми будут предприятия ПАО "Одесский припортовый завод", ЧАО "Президент Отель", ЧАО "Индар", ПАО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Завод Электротяжмаш" и ГП "Угольная компания "Краснолиманская".
"Прозрачность деятельности рабочей группы, открытые мероприятия с потенциальными участниками конкурса по отбору советников, где были предоставлены все исчерпывающие ответы, обеспечили участие в конкурсе ряда крупных компаний. Именно эти компании будут работать над привлечением стратегических инвесторов. Дальнейшая судьба предприятий, в определенной степени, зависит от успешности работы советников", - сказал Саенко.
По его словам, следующим шагом вскоре будет объявление второй волны конкурсов по привлечению советников на другие компании из перечня "большой приватизации".
Напомним, ФГИУ завершил прием заявок от советников для шести объектов большой приватизации.