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Оборот роздрібної торгівлі України у 2016 році зріс на 4%

Оборот роздрібної торгівлі України у 2016 році зріс на 4%

Київ • УНН

 • 13061 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Оборот роздрібної торгівлі у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зріс в Україні на 4% до 1159,3 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними Держстатистики, оборот роздрібної торгівлі у 2016 року становив 1159,3 млрд грн, що у порівнянних цінах на 4% більше від обсягу 2015 року. Зокрема, найбільше зростання обсягу роздрібної торгівлі було зафіксовано у Львівській області — на 7,5%, у Київській області — на 6% та в Одеській області — на 6,3%. Водночас, скорочення обороту роздрібної торгівлі було зафіксовано в Донецькій області — на 3,8% та в Чернівецькій області — на 0,3%.

Додамо, що даны наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції та можуть бути уточнені.

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі протягом січня—жовтня 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшився у порівняних цінах на 3%.


Як повідомляв УНН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-листопаді 2016 року збільшився на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

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