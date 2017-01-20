Оборот розничной торговли Украины в 2016 году вырос на 4%

По данным Госстатистики, оборот розничной торговли в 2016 году составил 1159,3 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 4% больше от объема 2015 года. В частности, наибольший рост объема розничной торговли был зафиксирован во Львовской области — на 7,5%, в Киевской области — на 6% и в Одесской области — на 6,3%. В то же время, сокращение оборота розничной торговли было зафиксировано в Донецкой области — на 3,8% и в Черновицкой области — на 0,3%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции и могут быть уточнены.

Напомним, оборот розничной торговли в течение января-октября 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличился в сопоставимых ценах на 3%.

Как сообщал УНН, оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2016 года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.