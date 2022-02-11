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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Оборонне планування, терміни введення карантину та зниження податків на гральний бізнес: що розгляне ВР наступного тижня

Оборонне планування, терміни введення карантину та зниження податків на гральний бізнес: що розгляне ВР наступного тижня

Київ • УНН

 • 21548 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Наступного тижня Верховна Рада розгляне пакет законопроектів щодо територіального устрою України, поліпшення оборонного планування, а також закон про врегулювання питання введення карантину. Порядок денний у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

У вівторок нардепи розглянуть бюджетні законопроекти №5719 (Про внесення змін до бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів) та №5090 (Про внесення змін до бюджетного кодексу про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених у межах державно-приватного партнерства, зокрема концесійних договорів).

Також Верховна Рада розгляне законопроекти про територіальну оборону №6486 та №6521.

У середу депутати голосуватимуть за закон №4664 про територіальний устрій України, а також за закони щодо ратифікацій та перейменувань населених пунктів України.

У четвер парламент розглядатиме:

  • закон №4210 (Про покращення оборонного планування)
  • закон №6508 (Про врегулювання термінів запровадження карантину);
  • закон №7038 (Про підвищення ренти на видобуток газу);
  • законопроект №7012 (про спрямування 9 млрд грн надпланових доходів бюджету у січні на закупівлю та ремонт зброї та техніки для армії).

У п'ятницю депутати голосуватимуть за законопроекти щодо:

  • зниження податків на гральний бізнес (закон №2713-д);
  • обмеження для депутатів за правками до законів (закон 3413);
  • конституційної процедури (закон №4533);
  • бюджетних змін для економічного паспорта (закон №6395);
  • накопичувальної пенсійної системи (закон № 2683).

Додамо

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зібрали потрібну кількість підписів за проведення позачергового засідання. Проте поки що дата засідання невідома.

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