Оборонне планування, терміни введення карантину та зниження податків на гральний бізнес: що розгляне ВР наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Наступного тижня Верховна Рада розгляне пакет законопроектів щодо територіального устрою України, поліпшення оборонного планування, а також закон про врегулювання питання введення карантину. Порядок денний у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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У вівторок нардепи розглянуть бюджетні законопроекти №5719 (Про внесення змін до бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів) та №5090 (Про внесення змін до бюджетного кодексу про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених у межах державно-приватного партнерства, зокрема концесійних договорів).
Також Верховна Рада розгляне законопроекти про територіальну оборону №6486 та №6521.
У середу депутати голосуватимуть за закон №4664 про територіальний устрій України, а також за закони щодо ратифікацій та перейменувань населених пунктів України.
У четвер парламент розглядатиме:
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- закон №4210 (Про покращення оборонного планування)
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- закон №6508 (Про врегулювання термінів запровадження карантину);
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- закон №7038 (Про підвищення ренти на видобуток газу);
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- законопроект №7012 (про спрямування 9 млрд грн надпланових доходів бюджету у січні на закупівлю та ремонт зброї та техніки для армії).
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У п'ятницю депутати голосуватимуть за законопроекти щодо:
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- зниження податків на гральний бізнес (закон №2713-д);
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- обмеження для депутатів за правками до законів (закон 3413);
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- конституційної процедури (закон №4533);
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- бюджетних змін для економічного паспорта (закон №6395);
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- накопичувальної пенсійної системи (закон № 2683).
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Додамо
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зібрали потрібну кількість підписів за проведення позачергового засідання. Проте поки що дата засідання невідома.