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15 марта, 19:03 • 104142 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137580 просмотра

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15 марта, 13:22 • 120074 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оборонное планирование, сроки введения карантина и снижение налогов на игорный бизнес: что рассмотрит ВР на следующей неделе

Киев • УНН

 • 21544 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит пакет законопроектов по территориальному устройству Украины, улучшению оборонного планирования, а также закон об урегулировании вопроса введения карантина. Повестку дня в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Во вторник нардепы рассмотрят бюджетные законопроекты №5719 (О внесении изменений в бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий) и №5090 (О внесении изменений в бюджетный кодекс об урегулировании бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров).

Также Верховная Рада рассмотрит законопроекты о территориальной обороне №6486 и №6521.

В среду депутаты будут голосовать за закон №4664 о территориальном устройстве Украины, а также за законы относительно ратификаций и переименований населенных пунктов Украины.

В четверг парламент будет рассматривать:

  • закон №4210 (Об улучшении военного планирования)
  • Закон №6508 (Об урегулировании сроков введения карантина);
  • Закон №7038 (О повышении ренты на добычу газа);
  • Законопроект №7012 (О направлении 9 млрд грн сверхплановых доходов бюджета в январе на закупку и ремонт вооружений и техники для армии).

В пятницу депутаты будут голосовать за законопроекты относительно:

  • снижения налогов на игорный бизнес (закон №2713-п);
  • ограничения для депутатов за правками в законы (закон 3413);
  • конституционной процедуры (закон №4533);
  • бюджетных изменений для экономического паспорта (закон №6395);
  • накопительной пенсионной системы (закон № 2683).

Добавим

Как сообщал УНН, в Верховной Раде собрали нужное количество подписей за проведение внеочередного заседания. Однако пока дата заседания неизвестна.

Украинские Национальные Новости

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