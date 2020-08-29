Оборонець збірної України зацікавив московський футбольний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Московський "Локомотив" бажає отримати захисника "Шахтаря" Миколу Матвієнка, передає УНН з посиланням на "Gazzetta dello Sport".
За інформацією джерела, росіяни є головними конкурентами “Наполі” у боротьбі за 24-річного гравця збірної України.
Раніше повідомлялося про бажання англійських “Вест Хема”, “Евертона”, “Вулверхемптона” та “Лідса” придбати футболіста. Також зацікавленість в кандидатурі оборонця збірної України виникала у німецького “РБ Лейпциг”, “Баварії”, французького “Монако”.
Додамо, у минулому сезоні Матвієнко провів за “Шахтар” 39 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився голом та результативною передачею.