Защитник сборной Украины заинтересовал московский футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Московский "Локомотив" хочет заполучить защитника "Шахтера" Николая Матвиенко, передает УНН со ссылкой на "Gazzetta dello Sport".
По информации источника, россияне являются главными конкурентами “Наполи” в борьбе за 24-летнего игрока сборной Украины.
Ранее сообщалось о желании английских “Вест Хэма”, “Эвертона”, “Вулверхэмптон” и “Лидса” приобрести футболиста. Также заинтересованность в кандидатуре защитника сборной Украины возникала у немецкого “СБ Лейпциг”, “Баварии”, “Монако”.
Добавим, в прошлом сезоне Матвиенко провел за “Шахтер” 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.