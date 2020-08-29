Защитник сборной Украины заинтересовал московский футбольный клуб

По информации источника, россияне являются главными конкурентами “Наполи” в борьбе за 24-летнего игрока сборной Украины.

Ранее сообщалось о желании английских “Вест Хэма”, “Эвертона”, “Вулверхэмптон” и “Лидса” приобрести футболиста. Также заинтересованность в кандидатуре защитника сборной Украины возникала у немецкого “СБ Лейпциг”, “Баварии”, “Монако”.

Добавим, в прошлом сезоне Матвиенко провел за “Шахтер” 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.