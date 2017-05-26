Оборонець В.Чечер продовжив контракт із "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Захисник В’ячеслав Чечер продовжив контракт із бронзовим призером УПЛ луганською “Зорею”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Зорі”.
Термін нової угоди між сторонами становить один рік.
У цьому сезоні В.Чечер провів у складі “Зорі” 12 поєдинків у Прем’єр-лізі, забивши один гол у ворота київського “Динамо”.
Зазначимо, що 36-річний уродженець Миколаєва прийшов у “Зорю” влітку 2015-го року. До цього гравець виступав за “Кривбас”, “Металург” Д і “Карпати”, а також провів 5 матчів у футболці національної збірної України.