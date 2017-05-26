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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39884 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитник В.Чечер продлил контракт с "Зарей"

Киев • УНН

 • 12569 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Защитник Вячеслав Чечер продлил контракт с бронзовым призером УПЛ луганской "Зарей", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Зари".

Защитник В.Чечер продлил контракт с "Зарей"

Срок нового соглашения между сторонами составляет один год.

В этом сезоне В.Чечер провел в составе "Зари" 12 поединков в Премьер-лиге, забив один гол в ворота киевского "Динамо".

Отметим, что 36-летний уроженец Николаева пришел в "Зарю" летом 2015 года. К этому игрок выступал за "Кривбасс", "Металлург" Д и "Карпаты", а также провел 5 матчей в футболке национальной сборной Украины.

Украинские Национальные Новости

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