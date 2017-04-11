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Оболонський суд Києва призначив розгляд справи В.Януковича на 4 травня - прес-секретар (доповнено)

Оболонський суд Києва призначив розгляд справи В.Януковича на 4 травня - прес-секретар (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 10 годину 4 травня. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.

“Надійшла до нас справа. Відбувся авторозподіл. Визначена колегія суддів. Дата (підготовчого засідання — ред.) 4 травня 2017 року на 10 годину ранку”, — сказала прес-секретар.

І.Свинаренко додала, що кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядатиме трійка суддів, а саме голова Оболонського райсуду столиці Владислав Дев’ятко, Дмитро Камбулов та Максим Тітов.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду.

Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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