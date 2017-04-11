Оболонский суд Киева назначил рассмотрение дела В.Януковича на 4 мая - пресс-секретарь (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Оболонский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в 10:00 4 мая. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
"Поступило к нам дело. Состоялось автораспределение. Определена коллегия судей. Дата (подготовительного заседания - ред.) 4 мая 2017 на 10:00 утра", - сказала пресс-секретарь.
И.Свинаренко добавила, что уголовное производство по В.Януковича рассматривать тройка судей, а именно председатель Оболонского райсуда столицы Владислав Девятко, Дмитрий Камбулов и Максим Титов.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК.