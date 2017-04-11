Оболонский суд Киева назначил рассмотрение дела В.Януковича на 4 мая - пресс-секретарь (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54620 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105678 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162753 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119541 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118402 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113566 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104965 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155502 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Оболонский суд Киева назначил рассмотрение дела В.Януковича на 4 мая - пресс-секретарь (дополнено)

Оболонский суд Киева назначил рассмотрение дела В.Януковича на 4 мая - пресс-секретарь (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 11230 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Оболонский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в 10:00 4 мая. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

"Поступило к нам дело. Состоялось автораспределение. Определена коллегия судей. Дата (подготовительного заседания - ред.) 4 мая 2017 на 10:00 утра", - сказала пресс-секретарь.

И.Свинаренко добавила, что уголовное производство по В.Януковича рассматривать тройка судей, а именно председатель Оболонского райсуда столицы Владислав Девятко, Дмитрий Камбулов и Максим Титов.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК.

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