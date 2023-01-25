Обмін українського посвідчення водія: у Польщі відкрились відповідні центри
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Польщі в чотирьох містах почали роботу центри, де українці можуть обміняти посвідчення водія українського зразка на тимчасове посвідчення водія взірця ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МВС України.
Деталі
Відомо, що з липня 2022 року Європейський Союз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, хто отримав статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС.
На період дії статусу можна користуватися українським посвідченням водія без його обміну, дозволено користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без необхідності мати додатково завірений переклад. Також можна отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.
Повідомляють, що алгоритм обміну наступний: людина звертається до адміністратора центру ДП “Документ”, вони оформлюють заявку, потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення, у Польщі відбувається друк та видача нового посвідчення водія. Центри почали роботу в чотирьох містах.
Додатково
Наявне посвідчення водія людина повинна залишити адміністратору центру ДП “Документ”. Відновлення посвідчення водія за умови втрати, згуби чи викрадення — не надається за кордоном, можливий лише обмін. Відновити свої документи можна лише на території України.
Нагадаємо
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